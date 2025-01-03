У Житомирі підприємця викрили на виготовлені та збуті підробленої алкогольної продукції

Чоловік продавав фальсифікований алкоголь, який виготовляв вдома. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього більше тонни готового до продажу безакцизного алкоголю.

Оперативники Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно із слідчими ГУНП в Житомирській області ліквідували підпільний цех з виготовлення контрафактного алкоголю. До незаконної діяльності виявився причетним 52-річний приватний підприємець.

Виготовляв, розливав у ємності та зберігав спиртовмісний продукт власного виробництва вдома. Збут продукції зловмисник здійснював через точку на місцевому ринку під прикриттям торгівлі ритуальними товарами.

Поліцейські за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури провили у фігуранта санкціоновані обшуки. Під час заходів вилучили близько тонни готового до продажу алкоголю, ємності для розливу, зберігання та виготовлення напоїв, а також чорнові записи і більше 35 тисяч доларів.

Наразі вилучене направили на експертизу. Фігуранту готується оголошення про підозру за ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Тепер на чоловіка чекає кримінальна відповідальність.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України