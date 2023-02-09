У Житомирі поліцейські «накрили» підпільний гральний заклад з відвідувачами

Увечері 8 лютого поліцейські Житомирського райуправління поліції перевірили відомості про функціонування грального закладу по вулиці Київській в обласному центрі.

Цей азартний зал правоохоронці уже неодноразово «закривали» раніше і вилучали звідти технічні засоби ведення підпільного бізнесу.

Нині ж на момент прибуття поліцейських у приміщенні перебували не лише адміністратор, але й відвідувачі. П’ятеро чоловіків, усі дорослі житомиряни, назвали різні причини перебування тут. Однак увімкнена комп’ютерна техніка, через яку міг здійснюватись доступ до азартних онлайн-ігор, свідчила про однозначну мету.

Відтак із підпільного закладу правоохоронці вилучили близько десятка одиниць комп’ютерів і комплектуючих та інші свідчення протиправної діяльності.

Слідчі дії проводились під процесуальним керівництвом Житомирської окружної прокуратури.

Досудове розслідування за вказаним фактом триває за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Житомирської області