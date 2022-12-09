у житомирі поліцейські попередили можливість учинення у регіоні низки шахрайств «банківських» працівників

8 грудня поліцейські відділу поліції №1 Житомирського РУП під час проведення невідкладних слідчих дій вилучили спецустаткування, за допомогою якого шифрувались дзвінки ошуканців до випадкових абонентів на території області. Також оперативники встановили подружжя із Запоріжжя, які винаймали у Житомирі житло та відповідали за належне функціонування вказаних пристроїв. Триває з’ясування інших учасників схеми.

7 грудня до відділу поліції №1 Житомирського РУП звернулася жителька Березівської громади із заявою про шахрайство. Жінка розповіла, що телефоном працівник банку повідомив їй про блокування картки. Для «порятунку» власних збережень вона назвала йому конфіденційні відомості, які отримала в смс-повідомленнях під час їх розмови. Лише потому жінка зрозуміла, що такі її дії привели до втрати 158 тисяч гривень.

Слідчі відділу поліції №1 Житомирського РУП того ж дня відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Оперативники кримінальної поліції відділу у ході проведення розшукових заходів встановили, що до цього діяння можуть бути причетними 48-річний чоловік та його 40-річна дружина із Запорізької області.

Подружжя нещодавно приїхали на Житомирщину та винайняли квартиру в обласному центрі. Там чоловік встановив sim-box із слотами на кілька десятків сім-карт. За допомогою приладів проводились шифрування дзвінків випадковим абонентам регіону. Їм телефонували нібито працівники банків і під приводом блокування фінансових карток дізнавалися конфіденційні відомості, за допомогою яких знімали з рахунків кошти. За наявною інформацією, до функцій подружжя входило забезпечення належної роботи спецустаткування.

8 грудні правоохоронці провели низку невідкладних слідчих дій у кількох помешканнях, які вони винаймали. В одній з квартир і було виявлено та вилучено sim-box для проведення відповідних експертиз.

Будь-яких пояснень щодо своєї діяльності подружжя не надало, однак у поліцейських є підстави підозрювати їх причетність до ошуканства жительки Березівської громади.

Наразі правоохоронці проводять заходи для встановлення усіх учасників злочинної схеми.

Відділ комунікації поліції Житомирської області