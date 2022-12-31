У Житомирі поліцейські примусово припинили діяльність «невмерущого» грального закладу

30 грудня поліцейські Житомирського райуправління поліції вкотре провели слідчі дії у гральному залі, який спробував відновити підпільну діяльність. Вилучені докази ведення грального бізнесу. Триває досудове розслідування.

Надвечір поліцейські районного управління провели слідчі дії у приміщенні, де раніше вже неодноразово документували ведення незаконного грального бізнесу. Ігровий заклад розташовується по проспекту Миру в обласному центрі.

На момент візиту поліцейських усередині знаходилась жінка, яка назвалась працівницею. У залі ігрові місця знову були обладнані технікою, через програмне забезпечення якої можливе здійснення азартних ігор. Доступ потенційних клієнтів усередину приміщення здійснювався приховано.

Відтак із підпільного закладу вилучена більше десятка одиниць комп’ютерної техніки та інші свідчення протиправної діяльності.

Слідчі дії проводились під процесуальним керівництвом Житомирської окружної прокуратури.

Досудове розслідування за вказаним фактом триває за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що крайній раз правоохоронці вилучали техніку з цього закладу 9 грудня.

Відділ комунікації поліції Житомирської області