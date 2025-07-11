У Житомирі поліцейські розслідують обставини загибелі 6-річної дівчинки

Повідомлення про трагедію надійшло до поліції 10 липня близько 05:45. Випадковий перехожий розповів, що на тротуарі неподалік багатоповерхівки він виявив тіло дитини. Біля неї знаходилась москітна сітка, що вказувало на ймовірне падіння з вікна.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції №1 та медики невідкладної допомоги, які констатували смерть дівчинки.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що вранці 6-річна дитина випала з вікна 4-го поверху, яке було відчинене. У цей час усі члени родини спали.

Нині слідчі поліції встановлюють всі причини та обставини події.

Водночас правоохоронці нагадують, що дорослі несуть відповідальність за безпеку дітей. Аби запобігти нещасним випадкам:

– у жодному разі не залишайте малолітніх дітей без нагляду в приміщеннях, де відчинені вікна. Змалку розповідайте їм про небезпеку;

– встановіть замки, фіксатори або блокуючі пристрої, що унеможливлять відкриття вікна дитиною;

– не розташовуйте біля вікон меблі, щоб дитина не могла залізти на підвіконня, не грайтеся на ньому з дитиною та не дозволяйте там сидіти в будь-яку пору року;

– використовуйте спеціальні посилені москітні сітки або подбайте про встановлення захисних ґрат на вікнах.

Житомирське районне управління поліції №1