У Житомирі поліцейські вилучили зброю у нетверезого дебошира

27 листопада до поліції надійшло повідомлення про конфлікт у родині житомирян. За словами заявника, чоловік перебував у нетверезому стані та погрожував дружині рушницею. На місці події спецпризначенці роти поліції особливого призначення ГУНП зайшли до забарикадованої квартири та вчасно відібрали зброю у дебошира. Ніхто з людей не постраждав.

Подія сталася близько 11:40. На виклик про вчинення домашнього насильства першими прибули патрульні. Коли підтвердилась інформація про наявність у квартирі зброї, їм на допомогу були залучені спецпризначенці РПОП ГУНП.

Вхід у квартиру дійсно був заблокований зсередини меблями, однак поліцейським вдалося зайти в оселю непомітно для чоловіка.

Він знаходився в одній з кімнат, сидів на ліжку, а поряд з ним лежала рушниця. Коли спецпризначенці зайшли, чоловік потягнувся за нею, проте не встиг – зброя уже була у руках поліцейських.

– Рушниця була заряджена, але її власник ніяк пояснити свої дії та наміри не міг, – розповів заступник командира взводу РПОП ГУНП Вадим Журавський. – Зовні він мав ознаки неадекватного стану.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції. Під час огляду у квартирі було вилучено ще дві гранати. На щастя, за висновками фахівців вибухотехнічної служби поліції, вони виявились навчальними.

Відносно чоловіка були оформлені адміністративні матеріали за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства…) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім того, поліцейські з’ясували, що 69-річний чоловік мав дозвіл для зберігання мисливської рушниці.

– Однак за виявлених обставин та відповідно до норм Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» наразі він позбавлений права на зберігання та носіння гладкоствольної зброї, – повідомив начальник відділу контролю за обігом зброї ГУНП Олександр Господарчук. – Рушниця вилучена.

Окрім того, чоловікові доведеться відповідати і за порушення встановлених вимог щодо її зберігання.

Відділ комунікації поліції Житомирської області