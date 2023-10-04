у житомирі поліція розслідує обставини нападу на волонтерку

Увечері 2 жовтня до поліції надійшло повідомлення про побиття 39-річної жительки обласного центру. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції.

За словами потерпілої, поблизу під’їзду її будинку невідомий чоловік безпричинно напав на неї та завдав кілька ударів. Ймовірно, в його руках міг бути металевий предмет.

Потерпілу було госпіталізовано.

Правоохоронці зафіксували всі обставини події та вилучили наявну слідову інформацію.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Нині призначено низку необхідних експертиз та тривають необхідні розшукові заходи для встановлення причетної особи.

Відділ комунікації поліції Житомирської області