У Житомирі повідомлено про підозру ділкам, які тоннами виготовляли тютюн для кальяну і речовину для електронних цигарок

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури організованій групі повідомили про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту та збуті підакцизних товарів – рідин для електронних сигарет і тютюну для кальяну (ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

За даними слідства, 50-річний житель Житомира, з метою власного збагачення, організував злочинне угруповання, до якого залучив ще трьох знайомих, серед яких й приватні підприємці.

Винайнявши в оренду декілька приміщень у Житомирі та встановивши спеціальне обладнання, ділки запустили своєрідну підпільну міні-фабрику з виготовлення тютюну для кальяну і речовини для електронних цигарок сумнівної якості. Усі необхідні компоненти та інгредієнти ввозили з-за кордону.

Для популяризації своєї продукції використовували спеціальний сайт, через який приймали замовлення. Готовий товар, вроздріб та оптом, відправляли клієнтам поштою.

Виробничої потужності «фабриканти» досягли у період воєнного стану, протягом грудня 2022 – березня 2023 років. Однак правоохоронці завадили нелегальному виробництву, припинивши незаконний бізнес.

Під час обшуків на складах, у місцях виробництва підакцизних товарів та помешканнях фігурантів вилучено спецобладнання, різні компоненти для виготовлення рідини для електронних цигарок, понад 100 тис. флаконів з готовими до збуту фальсифікованими рідинами і сумішами на суму понад 30 млн грн, електронні цигарки, сотні тисяч упаковок тютюну для кальяну з етикетками різних брендів, понад 80 пластикових харчових контейнерів з тютюном для кальяну вагою понад 2,2 тонни, майже 5 млн грн готівки у різних національних валютах тощо. На вилучені речі та два транспортні засоби накладено арешт.

Злочинну діяльність викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в області та слідчим управлінням ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури