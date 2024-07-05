У Житомирі повідомили про підозри у шахрайстві «працівницям турфірми»

Дві жительки Житомирського району ошукали понад півсотні людей під приводом організації відпочинку для дітей та дорослих. Вони пропонували «путівки» у дитячий табір в Україні та подорожі за кордон за вкрай низькими цінами. Загальна сума завданих збитків сягнула понад півмільйона гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що 41-річна житомирянка запропонувала своїй 34-річній знайомій «заробіток» під виглядом надання туристичних послуг. У функції останньої входило безпосереднє спілкування з клієнтами, а роль організаторки махінації взяла на себе старша подруга.

Для реалізації цього плану жінка розмістила в Інтернет-мережі оголошення про можливість відпочинку дітей у літньому таборі на заході України. Однією з привабливих умов була нібито участь спонсорів з-за кордону, тож батькам необхідно було сплатити лише 20% від загальної вартості путівки.

Реклама швидко розповсюдилась серед містян та жителів району й охочих знайшлось чимало. Спілкування між «турагенткою» та клієнтами відбувалося переважно телефоном. В окремих випадках зустрічі проводилися у спеціально орендованих для цього приміщеннях, які видавалися за офіси турагенства.

Після опису всіх переваг відпочинку батьки, не вагаючись, сплачували кошти на банківський рахунок, наданий представницею. Окрім цього, жінка також пропонувала відпочинок для дорослих та дітей за кордоном за низькими цінами. Втім, жодних договорів для організації відпочинку з туроператорами та свої путівки замовники не отримали.

Як було встановлено слідством, усі кошти, що надходили на рахунок, були переказані за реквізитами різних банківських установ.

Нині слідчі, за участі оперативників кримінальної поліції Житомирського районного управління, зібрали докази причетності фігуранток до щонайменше 59 таких ошуканств.

Під час обшуків за місцями проживання жінок правоохоронці вилучили банківські картки різних фінансових установ та інші докази причетності до махінацій.

Нині слідчі Житомирського райуправління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігуранткам про підозру в учиненні шахрайства, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України). Триває подальше розслідування.

Житомирське районне управління поліції