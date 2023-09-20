У Житомирі псевдоволонтер збирав гроші нібито на дрони та лікування військових

19 вересня дізнавачі Житомирського райуправління поліції спільно з кіберполіцейськими провели обшуки за місцем проживання чоловіка, який розміщував в інтернеті фейкові оголошення щодо допомоги для ЗСУ.

Зловмисник ошукав 36-річну житомирянку. Жінка задонатила для української армії за вказаними реквізитами, а вже пізніше вона виявила інформацію щодо «волонтера» на одній зі сторінок про шахраїв. Відтак вирішила звернутися до поліції.

Поліцейські встановили, що до шахрайства причетний 27-річний житомирянин. Як з’ясувалось, чоловік розміщував публікації про збір коштів з реквізитами банківських карток своїх знайомих та близьких. Надалі донати йшли не за призначенням, а на власні потреби.

Комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони, банківські картки, скретч-картки для сімкарт, сімкартки різних операторів мобільного зв’язку, фейкові документи щодо неіснуючих хвороб вигаданих людей, документацію про вже оформленні банківські картки, а також чорнові записи – все це вилучили поліцейські під час обшуків.

Нині поліцейські перевіряють причетність до злочину інших осіб, а також встановлюють можливих потерпілих від діянь фігуранта в межах кримінального провадження за ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Відділ комунікації поліції Житомирської області