У Житомирі розслідують шахрайства, пов’язані з продажем вживаних автомобілів з-за кордону

Упродовж останнього тижня до поліції надійшло майже десяток звернень щодо неправомірних дій представників одного з товариств. Потерпілі зазначили, що замовляли на фірмі в Житомирі авто з-за кордону. Однак минуло вже понад пів року, а вони не отримали ні транспортних засобів, ні повернення коштів. Правоохоронці розпочали розслідування.

Поліцейські з’ясували, що у більшості випадків представники підприємства пропонували покупцям укладати офіційні документи, де вказувалися терміни виконання замовлення. Це дозволило їм увійти в довіру та переконати замовників сплатити повну вартість автомобілів наперед. Однак надалі транспортні засоби не передавались клієнтам, а продавці переставали виходити на зв’язок.

Слідчі Житомирського районного управління поліції №1 відкрили кримінальні провадження за всіма зверненнями. Попередня кваліфікація – ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України. В офісі підприємства та прилеглій території були проведені санкціоновані слідчі дії, в ході яких правоохоронці вилучили документацію та наявні транспортні засоби. Нині призначені необхідні експертні дослідження та проводяться процесуальні дії для повідомлення причетним особам про підозру.

Станом на 27 червня до Житомирського райуправління поліції №1 звернулися вісім клієнтів ТОВ. Однак, за версією правоохоронців, від такої схеми могли постраждати більше осіб. Тож поліцейські звертаються до громадян: якщо щодо вас вчинено неправомірні дії, пов’язані з продажем авто з-за кордону «під ключ», зверніться до Житомирського районного управління поліції №1 за адресою вул. Л. Українки, 17 або зателефонуйте на спецлінію 102.

Житомирське районне управління поліції № 1