У Житомирі СБУ заблокувала масштабну схему продажу автомобілів, які ввозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги

За даними слідства, зловмисники незаконно продавали кросовери та джипи, які ввозили з-за кордону як гуманітарну допомогу нібито для військовослужбовців Сил оборони України.

Встановлено, що до організації схеми причетні двоє «бізнесменів» із Житомира і Бердичева. Для прикриття своїх оборудок фігуранти офіційно зареєстрували на підставну особу фіктивну благодійну організацію.

Прикриваючись її документами, зловмисники ввозили в Україну транспортні засоби під виглядом гуманітарки. Після цього автомобілі з нульовим розмитненням вони реалізовували за середньоринковою ціною.

Оперативники спецслужби з’ясували, що ділки продавали автівки підвищеної прохідності українським військовим та представникам місцевих волонтерських організацій, які допомагають бійцям Тероборони і ЗСУ.

За такою схемою псевдоволонтери продали більше двох десятків «гуманітарних» автівок.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів під час реалізації чергової партії із 4 автомобілів.

Під час обшуків, проведених у домоволодіннях фігурантів і за місцями зберігання автівок у Житомирі й Бердичеві, вилучено речові та документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч.3 ст.201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги) Кримінального кодексу України одному зловмиснику вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо інкримінування аналогічного правопорушення його спільнику.

Тривають слідчі дії для встановлення й притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до функціонування схеми.

Викриття псевдоволонтерів здійснювали співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України