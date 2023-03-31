У Житомирі судитимуть двох кримінальних «авторитетів», які вибивали неіснуючий борг на замовлення знайомого

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно трьох місцевих жителів.

Двох обвинувачують у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в умисному встановленні і поширенні в суспільстві злочинного впливу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб за. (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 309 КК України).

Третього спільника – у зверненні до особи, яка завідомо для винного може здійснювати злочинний вплив, зокрема до особи, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, з метою застосування нею такого впливу (ч. 1 ст. 255-3 КК України).

Як повідомлялося раніше, злочинна трійця з багаторічним кримінальним стажем вимагала неіснуючий борг у жителя Бердичева.

«Ключову» роль взяли на себе неодноразово судимі місцеві жителі, які за роки відбування покарання (один з них мав 15-річний «досвід») набули статусу так званих кримінальних авторитетів. На прохання третього фігуранта справи «вибити» неіснуючий борг із знайомого, вони неодноразово зустрічалися із потерпілим, вимагали від нього 7000 грн, а в разі несплати – погрожували фізичною розправою.

Побоюючись за своє життя, потерпілий змушений був віддати вимагачам гроші. Тоді ж, у листопаді минулого року, правоохоронці їх затримали.

Двоє обвинувачених перебувають під вартою, один з яких – у зв’язку з раніше скоєним злочином. Третій – під цілодобовим домашнім арештом.

Досудове розслідування проводило слідче управління Головного Управління Нацполіції в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури