У Житомирі судитимуть тютюново-кальянних «фабрикантів», які тоннами виготовляли товар сумнівної якості

Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованого угруповання за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів – рідин для електронних сигарет і тютюну для кальяну (ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

Як повідомлялося раніше, незаконним виготовленням тютюну для кальяну та речовини для електронних цигарок займалися четверо місцевих жителів, двоє з них – приватні підприємці.

Організатор злочинного угруповання, 50-річний житомирянин, для налагодження кустарного виробництва підакцизних товарів орендував декілька приміщень, у яких встановили спеціальне обладнання.

Протиправний маркетинг охоплював «різновекторну» діяльні сть – від ввезення з-за кордону сировини – до використання спеціального сайту для популяризації товару сумнівної якості. Реалізовували продукцію також різними способами: вроздріб, оптовими партіями, поштовими відправленнями.

Особливо прибутковою «підпільна фабрика» виявилася у період воєнного стану, протягом 2022 – і до березня цього року, поки правоохоронці не викрили ділків.

Масштаби виробництва засвідчили обшуки, під час яких, серед іншого, виявлено приготовлені для продажу фальсифіковані рідини і суміші на понад 30 млн грн, електронні цигарки, майже 9,5 тонн тютюну для кальяну (більше 120 тис. упаковок з етикетками різних брендів), майже 2 тис. літрів рідини для електронних цигарок, спецобладнання, тощо. Крім цього, вилучено майже 5 млн грн готівки у різних національних валютах.

На вилучені речі та транспорт, який використовувався у злочинній діяльності, накладено арешт.

Кримінальне правопорушення викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в області та слідчим управлінням ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури