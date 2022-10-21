У Житомирі судитимуть угрупування «метадонщиків», організатор яких мав запаси ще й бойових гранат (ajnj)

Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Крім цього, організатору злочинного угрупування інкримінують незаконне зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством установлено, що організовану злочинну групу створив 43-річний житель Житомира, раніше судимий за збут наркотичних засобів та має злочинний досвід, (наразі також у суді слухається справа щодо скоєння ним аналогічного злочину). У спільники взяв трьох своїх знайомих, серед яких – 46-річна неодноразово судима «нарколеді», його співмешканка.

Ділки купували наркотичний засіб, вдома фасували «дози», які активно збували у різних місцях, зокрема, й на ринку поблизу торгового центру. Протягом одного дня могли «обслужити» декілька десятків клієнтів, щоденна виручка сягала до 40 тис. грн.

Правоохоронцями задокументовано сім фактів збуту фігурантами справи наркотичного засобу.

Під час затримання 30.04.2022 у них вилучено майже 30 г наркотичного засобу, приготовленого для збуту. Експертиза встановила, що вилучений засіб – метадон. Також під час обшуків вилучено телефони, готівку, банківські картки, на які перераховувалися кошти за наркотовар, а в організатора угрупування – ще й бойові гранати.

Усім обвинуваченим обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

Викрили «метадонщиків» за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, Управління СБ України в області, Управління боротьби з наркозлочинністю в Житомирській області та Головне Управління Нацполіції в області, яке проводило досудове розслідування.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури