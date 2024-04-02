У Житомирі судитимуть зловмисника, який погрожував вбивством з гранатою в руках

Подія відбувалася увечері 10 березня. Тоді 33-річний містянин в одному з торговельних закладів обласного центру вихопив з кишені гранату та погрожував продавцю. Правопорушника затримали одразу ж після вчиненого.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що того вечора у магазині відвідувач вчинив ситуативний конфлікт з продавцем магазину. Під час спілкування нетверезий клієнт поводив себе агресивно, а почувши про наміри персоналу викликати поліцію, вихопив з кишені гранату та погрожував вбити 29-річного чоловіка за стійкою.

Директор магазину, побачивши неправомірні дії відвідувача за допомогою камер відеонагляду у торговельній залі, повідомив про подію поліцейських, які й затримали причетного.

Згідно з висновками експертів, вилучений у чоловіка предмет є гранатою Ф-1 з підривачем та належить до вибухових пристроїв військового призначення.

Фігурант пояснив правоохоронцям, що напередодні знайшов боєприпас у лісі та зберігав його у власному автомобілі.

Слідчі Житомирського райуправління інкримінували чоловікові вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) КК України. Нині матеріали скеровані до суду.

Згідно з чинним законодавством за вчинені діяння обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Житомирське районне управління поліції