У Житомирі викладач автошколи за ₴14 тис. «вирішував» успішне складання екзамену з практичного водіння

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури викладачу автошколи повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, викладач однієї з автошкіл Житомира за гроші «допомагав» майбутнім водіям успішно скласти екзамен з практичного водіння.

Так, житомирянину, який з першого разу не склав іспит, підозрюваний пообіцяв «владнати» успішний результат за 14 тис грн. Він запевнив, що має особисті зв’язки з посадовцями сервісного терцентру, які приймають екзамен, та гарантував клієнту безперешкодне одержання водійського посвідчення.

Першу частину обумовленої суми одержав на свою картку. П ісля цього викладач призначив зустріч з клієнтом, щоб решту неправомірної вигоди взяти готівкою.

Однак 05.11.2024, біля приміщення автошколи, після одержання 9500 грн, його викрито та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

У четвер, 7 листопада, підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави на суму понад 136 тис грн. Також вирішується питання щодо відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування проводить ГУНП в області за оперативного супроводу Управління внутрішньої безпеки в області ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури