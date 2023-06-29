У Житомирі викрили держінспектора, який за «винагороду» дозволяв рибалити забороненими засобами (ФОТО)

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури викрито держінспектора на одержанні неправомірної вигоди.

Слідство встановило, що інспектор одного з відділів регіонального управління Держрибагентства запровадив схему протиправного вилову риби у річці Тетерів.

Він неодноразово дозволяв за окрему плату риболовлю забороненими знаряддями – сітками. Рибалки, які проплачували інспектору гроші, могли безперешкодно виловлювати будь-яку кількість риби, за порушення їх не притягували до адмінвідповідальності.

Правоохорон ці задокументували два факти одержання неправомірної вигоди на суму 20 тис. грн. Під час одержання чергової «винагороди» 27.06.2023 фігуранта викрили.

Наразі інспектору повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 1 ст. 368 КК України). Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Злочин викрито Спеціалізованою екологічною прокуратурою (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури спільно з УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури