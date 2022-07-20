У Житомирі викрили двох ділків, які переправляли через кордон чоловіків призовного віку

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури співробітниками Управління СБУ в області та слідчими Головного управління Нацполіції в області викрито трьох осіб, причетних до незаконного переправлення через державний кордон України осіб призовного віку, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідством установлено, що незаконною діяльністю під час дії воєнного стану займалися керівник і працівник житомирської приватної фірми, яка здійснює переклади документів на іноземні мови, а також ще один житомирянин, який виконував посередницькі послуги між ними та клієнтами.

Ділки за винагороду виготовляли пакет документів, на підставі яких чоловік призовного віку мав право отримати у військкоматі звільнення/відстрочку від призову до Збройних Сил України та безперешкодно перетнути державний кордон і виїхати до іншої країни нібито на навчання. Свого клієнта «фірмачі» супроводжували детальною інструкцією та рекомендаціями, як правильно поводитися на митному посту, аби у прикордонників не виникло підозри у правдивості «пункту призначення».

За виготовлення одного пакету документів встановили таксу – понад 60 тис. грн. Гроші отримували двома траншами.

У вівторок, 19 липня, після одержання в офісі фігурантами справи другої частини – 35 тис. грн правоохоронці затримали двох осіб у порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку за місцем роботи, проживання та в автомобілях затриманих виявлено та вилучено гроші, значну кількість пакетів документів, виготовлених на ім’я інших осіб про їх навчання за кордоном, банківські картки, ноутбуки, мобільні термінали та інші докази скоєння кримінального правопорушення.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, проводить СУ Головного управління Нацполіції в області.

Санкцією зазначеної статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури