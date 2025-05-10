У Житомирі викрили «соцпрацівницю», яка обікрала 81-річного пенсіонера

2 травня до Житомирського районного управління поліції №1 звернувся містянин. Чоловік повідомив, що після візиту невідомих жінок з його оселі зникли заощадження.

За словами заявника, того дня до нього навідалися жінки, які назвалися соціальними працівницями. Вони пообіцяли допомогти з оформленням підвищеної пенсії та запропонували перевірити наявні купюри на справжність. Пенсіонер довірливо передав одній з них гроші. Відволікши увагу господаря, жінки пішли разом із готівкою. У чоловіка зникли 65 тисяч гривень.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Оперативники кримінальної поліції Житомирського РУП №1 разом з колегами з Управління карного розшуку ГУНП в області встановили причетну до крадіжки. Під час слідчих дій в помешканні 44-річної житомирянки вилучили гроші, мобільні телефони, перуку, якою вона користувалася для маскування, а також інші речові докази.

Нині триває подальше розслідування. Правоохоронці перевіряють можливу причетність жінки до щонайменше двох кримінальних правопорушень, вчинених щодо літніх людей, та встановлюють її спільників.

Відповідно до чинного законодавства таємне викрадення майна, вчинене в умовах воєнного стану, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Поліція Житомирської області