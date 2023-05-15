У Житомирі засуджено жінку, яка залишила 4-річну онуку напризволяще у торговельному центрі

За обвинувачення ювенальних прокурорів Житомирської окружної прокуратури місцеву жительку визнано винною у залишенні без допомоги малолітньої дитини, про яку вона сама зобов’язана була піклуватися (ч. 1 ст. 135 КК України).

Їй призначено покарання у виді позбавлення волі на 2 роки з іспитовим терміном один рік.

Прокурори у суді довели, що 49-річна жителька Житомира у квітні цього року скоїла кримінальне правопорушення проти життя та здоров’я малолітньої дитини.

Так, обвинувачена увечері, після 19.00 год, привела чотирирічну свою онуку, яку доглядала за домовленістю з її матір’ю (своєю ж донькою), у торговельний центр, посадила на лавку, а сама пішла додому, залишивши дівчинку напризволяще.

Подія набула значного резонансу та була поширена у соцмережі. Того ж дня правоохоронці дитину помістили до лікарні, а наступного вже було встановлено особу бабусі.

Свої дії обвинувачена пояснила тим, що матір дівчинки, яка перебуває в іншій області, понад місяць не виходила на зв’язок, а вона не знала, до яких служб звернутися, щоб її розшукали. Вину визнала, у вчиненому розкаялася.

Досудове розслідування проводило Житомирське райуправління поліції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури