У Житомирі затримали 45-річного чоловіка, причетного до замаху на вбивство

Повідомлення про поранення 45-річного житомирянина надійшло до поліції вранці 7 листопада.

На місці події, у квартирі багатоповерхівки, працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції. Правоохоронці зафіксували всі обставини діяння та вилучили наявні речові докази.

Медики негайно госпіталізували чоловіка, у якого було діагностовано проникаюче поранення грудної клітини.

Оперативники кримінальної поліції встановили причетність до події 45-річного господаря квартири. Відомо, що вночі чоловіки разом вживали спиртне. Саме тоді між ними виник конфлікт, під час якого один з опонентів травмував ножем іншого.

Експерти кваліфікували спричинені потерпілому тілесні ушкодження як тяжкі та такі, що несуть небезпеку для життя.

Слідчі Житомирського районного управління поліції затримали фігуранта в процесуальному порядку. 8 листопада йому було повідомлено про підозру в учиненні замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 115 КК України). Триває подальше розслідування.

Згідно з чинним законодавством таке діяння тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

Житомирське районне управління поліції