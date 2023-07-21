У Житомирі затримали чоловіка, який розтрощив крамницю та погрожував нацгвардійцю

20 липня в одному з магазинів обласного центру відвідувач вчинив скандал та пошкодив майно торговельного закладу. На місце події прибули нацгвардійці, які патрулювали неподалік, та намагались втихомирити агресора. Той же почав погрожувати правоохоронцям фізичною розправою.

Чоловіка, який виявився 36-річним уродженцем Дніпропетровщини, затримали та доставили до Житомирського райуправління поліції. Він відмовився від будь-яких пояснень та освідування щодо вживання наркотичних речовин чи алкоголю.

Дії чоловіка попередньо кваліфіковано за ст. 296 (Хуліганство) та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Слідчі затримали його за ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Нині вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу (поліцейські наполягають на безальтернативному триманні під вартою).

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області