У Житомирі затримали «ділка», який обіцяв ухилянтам організувати виїзд за кордон

Житель обласного центру задумав збагатитися, скориставшись бажанням деяких чоловіків призовного віку уникнути мобілізації. Незаконна схема полягала у виготовленні фіктивних документів про непридатність до військової служби та подальшому переправленні «клієнтів» через держкордон.

Протиправну діяльність 44-річного містянина задокументували слідчі ГУНП Житомирщини за оперативного супроводу працівників регіонального Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ спільно зі співробітниками 9-го прикордонного загону ДПСУ та УСБУ в області.

Слідством встановлено, що 5 лютого, під час особистої зустрічі з військовозобов’язаним, фігурант запропонував йому «допомогу» в оформленні документів, що дозволять ухилитися від мобілізації та безперешкодно покинути країну. Він навіть пообіцяв, що особисто перевезе чоловіка власним автомобілем через державний кордон в будь-яку країну Євросоюзу. Вартість таких послуг склала 20 000 доларів. «Замовник» погодився на такі умови та надав ділку необхідні особисті документи.

18 лютого чоловіки знову зустрілись під приводом оплати «послуг». Отримавши гроші, фігурант продовжив надавати «клієнту» незаконні поради та вказівки для подальшого незаконного перетину ним державного кордону України.

Саме тоді, за силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення ГУНП в Житомирській області, чоловіка було затримано. У нього вилучили кошти, документи, банківські картки та автомобіль.

Слідчі слідчого управління ГУНП, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, повідомили чоловікові про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 400 гривень. Крім того, правоохоронці встановлюють інших осіб, що причетні до вказаної незаконної схеми.

Відповідно до чинного законодавства таке кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області