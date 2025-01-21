У Житомирі затримали пару співмешканців, причетних до розбійного нападу

17 січня до поліції надійшло повідомлення від 60-річної житомирянки про те, що двоє незнайомців проникли до будинку та побили її. Окрім цього, зловмисники забрали гроші та цінні речі. Оперативники Житомирського районного управління поліції того ж дня розшукали причетних. Нині їм інкриміновано вчинення розбою.

Потерпіла розповіла, що того дня вона прийшла додому раніше, ніж зазвичай. Двері до будинку були відчинені. Коли ж господиня зайшла всередину, на неї накинулися незнайомі чоловік та жінка. Щоб залишитися невпізнаними, непрохані гості накинули на обличчя потерпілої капюшон куртки.

У цей же час чоловік зв’язав господиню та вимагав віддати кошти та прикраси. Свої дії нападник підкріплював ударами по різних частинах тіла вже зв’язаної жінки. У той час, коли він знімав з потерпілої коштовності і забирав з кишень кошти та банківські картки, його спільниця шукала цінні речі у інших кімнатах.

Врешті-решт нападники залишили оселю, забравши мобільний телефон, гроші та прикраси потерпілої. Загальна сума збитку, спричиненого жінці, сягнула 10 тисяч гривень.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції, кінологи та оперативники. Правоохоронці зафіксували усі обставини діяння та вилучили наявні речові докази.

Оперативники кримінальної поліції провели низку розшукових заходів та того ж дня затримали причетних. Ними виявилися двоє житомирян, 43-річний чоловік та 45-річна жінка. Під час невідкладних слідчих дій у їх помешканні, поліцейські вилучили частину викраденого майна та знаряддя вчинення злочину.

18 січня їм було повідомлено про підозри в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) КК України. Судом їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Згідно з чинним законодавством за розбійний напад, вчинений в період воєнного стану, підозрюваним загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції