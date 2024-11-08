У Житомирі затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві 33-річного містянина

Нагадаємо, вночі 28 жовтня перехожі виявили на вулиці Корольова непритомного чоловіка. Він помер у лікарні через множинні колото-різані поранення. Поліцейські розпочали розслідування умисного вбивства.

У результаті низки розшукових заходів оперативники кримінальної поліції області та Житомирського райуправління встановили причетного до скоєння злочину.

6 листопада слідчі та криміналісти ГУНП в Житомирській області провели обшук за місцем проживання 18-річного мешканця м. Житомира. Вони вилучили речі, які свідчать про його причетність до вчинення зазначеного вбивства.

Цього ж дня слідчі повідомили чоловіку про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). 7 листопада судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний відмовився пояснити мотиви свого вчинку. Триває досудове розслідування, призначено низку експертиз. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Відповідно до чинного законодавства такий злочин карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі

Відділ комунікації поліції Житомирської області