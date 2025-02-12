У Житомирі затримали студента, причетного до підпалу автомобіля військовослужбовця на замовлення російських спецслужб

Повідомлення про займання автомобіля у дворі багатоповерхівки у центрі міста надійшло до поліції вночі 6 лютого. Пошкоджений Nissan X-Trail належав військовослужбовцю ЗСУ, а обставини свідчили про умисний підпал. Вже наступного дня поліцейські встановили причетного до злочину.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Житомирського райуправління поліції та ГУНП в Житомирській області. Власник автомобіля, 33-річний військовослужбовець, повідомив, що ввечері залишив його в дворі, а вже вночі сусіди повідомили про пожежу.

До встановлення осіб, причетних до підпалу, були залучені оперативники Управління карного розшуку ГУНП області та Житомирського райуправління поліції, а також фахівці управлінь оперативної служби та кримінального аналізу ГУНП.

Підозрюваного, 18-річного містянина, студента одного з місцевих закладів освіти, правоохоронці розшукали за місцем навчання. У нього вилучили докази причетності до злочину.

Він розповів, що відгукнувся на пропозицію заробітку в одній зі спільнот у Telegram-каналі. «Роботодавець» запропонував йому підпалити військову автівку за винагороду. Він використав займисту речовину, підпалив транспортний засіб, а відеозапис своїх дій надіслав «куратору».

Поліцейські передали фігуранта до УСБУ в Житомирській області. Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) КК України. Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з чинним законодавством фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Поліцейські закликають підлітків та молодь не довіряти «роботодавцям» у месенджерах та соцмережах, які пропонують високу винагороду за вчинені протиправні дії: підпалити чи пошкодити транспортні засоби, військові чи цивільні об’єкти, інше майно громадян тощо. Про такі пропозиції негайно інформуйте правоохоронців: допоможіть викрити агентів ворога!

Відділ комунікації поліції Житомирської області