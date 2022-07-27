У Житомирі завершено розслідування службової недбалості екскерівника підприємства на ₴3 млн. збитків

Правоохоронці Житомирського райуправління поліції викрили колишнього начальника комунального підприємства обласного центру у неналежному виконанні службових обов’язків, результатом якого стало укладання угод із необґрунтованими цінами на постачання електроенергії. Викриття правопорушення відбулось під процесуальним керівництвом Житомирської окружної прокуратури.

Слідством встановлено, що на початку 2020 року 60-річний керівник комунального підприємства уклав угоду на постачання електричної енергії для забезпечення його потреб з товариством з обмеженою відповідальністю.

Надалі упродовж року директор уклав з ТОВ ще низку додаткових угод, що передбачали необґрунтоване збільшення ціни електричної енергії, що постачалась. У результаті комунальному підприємству було завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 3 мільйони гривень.

Слідчі зібрали необхідні свідчення протиправної діяльності чоловіка, що полягають у неналежному виконанні службовою особою своїх обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Також на майно колишнього керівника підприємства було накладено арешт.

Нині матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом спрямовані до суду.

Законодавством такі протиправні дії краються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Відділ комунікації поліції Житомирської області