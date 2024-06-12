У Житомирі зловмисники намагалися увірватися до помешкання родини військовослужбовця

У вівторок, 11 червня, Житомирською окружною прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).

Під час моніторингу соцмереж установлено, що 10.06.2024 у Житомирі, після 20:00, до квартири, де проживає родина військовослужбовця, намагалися проникнути троє незнайомих чоловіків.

Попередньо, за записом будинкової відеокамери, вони безперешкодно набрали код вхідних дверей під’їзду, увійшли до будинку та піднялися на відповідний поверх.

Зловмисники не реагували на зауваження господарки, намагаючись вибити двері та увірватися до помешкання.

Матеріали кримінального провадження передані до Житомирського райуправління поліції для проведення досудового розслідування.

Наразі органом досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до хуліганських дій стосовно родини військовослужбовця.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання, зокрема, обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури