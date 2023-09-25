У Житомирській області на хабарництві викрито посадовця патрульної поліції

Правоохоронець за гроші обіцяв не втручатися у господарську діяльність місцевого підприємця. Його затримали під час отримання грошей.

До оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції звернувся мешканець Житомирщини, приватний підприємець, та повідомив про незаконні дії заступника командира одного з батальйонів управління патрульної поліції, який організував схему додаткового заробітку на перевізниках вантажів.

Оперативники ДВБ задокументували факти отримання 16 000 гривень неправомірної вигоди з підприємця і затримали поліцейського.

Під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України