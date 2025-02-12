У Житомирському районі чоловік у ході конфлікту спалив «Volkswagen Touareg» колишньої співмешканки (фото)

Повідомлення про займання автомобіля у селі Ліщині Станишівської громади надійшло до поліції пообіді 9 лютого. Вже наступного дня оперативники відділу поліції №1 Житомирського райуправління затримали причетного. Триває досудове розслідування.

На місці події працювали слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (Житомир) та фахівці ДСНС. Вогонь знищив автомобіль та пошкодив прилеглу господарську будівлю. На щастя, у пожежі ніхто не постраждав.

За висновками рятувальників причиною загоряння став підпал. Сума завданого 44-річній власниці збитку перевищила 270 тисяч гривень.

Під час проведення першочергових процесуальних дій поліцейські встановили причетність до вчинення кримінального правопорушення 41-річного жителя Бердичівського району, колишнього співмешканця потерпілої.

Того дня він прийшов до її обійстя. Вже у подвір’ї між нетверезим «гостем» та господинею на підґрунті неприязних стосунків виникла суперечка. Під час конфлікту чоловік взяв з підсобного приміщення ємність з бензином, розлив його навколо «Volkswagen Touareg», та підпалив на очах у власниці. Жінка не змогла перешкодити зловмиснику.

Після вчиненого чоловік утік. Поліцейські розшукали його в одному з сіл Бердичівського району, де той переховувався. Слідчі відділу поліції №1 Житомирського райуправління затримали чоловіка у процесуальному порядку.

10 лютого за процесуального керівництва окружної прокуратури йому було повідомлено про підозру в умисному знищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Згідно з чинним законодавством за вчинене підозрюваному загрожує від 3 до 10 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції