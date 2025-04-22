У Житомирському районі п’яний рецидивіст бив сокирою та душив пенсіонера

Подія сталася вдень 16 квітня у селі Старій Котельні Волицької громади. Місцевий житель вчинив сварку з випадковим перехожим, а потім спробував позбавити його життя. Того ж дня правоохоронці розшукали та затримали причетного до злочину. Триває досудове розслідування.

Працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції № 1 (м. Коростишів) Житомирського райуправління поліції № 2 задокументували всі обставини події, вилучили речові докази та опитали свідків.

Попередньо встановлено, що 73-річний житель м. Житомира приїхав до села, аби прибрати на кладовищі, де поховані його рідні. Йдучи вулицею, чоловік випадково зустрівся з нетверезим місцевим жителем. Між ними виникла сварка, що переросла в бійку. Суперник завдав пенсіонерові кількох ударів кулаками, а потім своєю сокирою двічі вдарив його по голові, а згодом ще намагався задушити. Вирішивши, що позбавив пенсіонера життя, він пішов геть.

Непритомного чоловіка побачили місцеві жителі та викликали «швидку допомогу». Медикам вдалося врятувати життя чоловіка.

Уже за кілька годин працівники поліції затримали 38-річного нападника за місцем проживання. Відомо, що чоловік раніше вже був неодноразово судимим за майнові злочини, незаконне поводження з наркотиками, порушення громадського порядку.

Наступного дня слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Судом фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до чинного законодавства умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Житомирське районне управління поліції №2