У зіткненні маршрутки та Peugeot у Києві загинула 20-річна пасажирка легковика (фото)

Автопригода відбулась близько 19 години на проспекті Алішера Навої.

Попередньо встановлено, що водій громадського транспорту на перехресті повертав ліворуч та скоїв зіткнення з автомобілем Peugeot, який рухався у зустрічному напрямку на зелений сигнал світлофора.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 20-річна пасажирка легковика загинула в кареті швидкої медичної допомоги, а водія госпіталізовано до лікарняного закладу у вкрай важкому стані.

Керманича автобусу поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, він був тверезим.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва