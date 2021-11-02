У зловживанні службовим становищем при закупівлі систем для ПЛР-тестування підозрюють директора лікарні на Закарпатті

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору однієї з центральних районних лікарень у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, виконуючи обов’язки директора підприємства, уклав із товариством договір на закупівлю обладнання для проведення ПЛР-тестування за державні кошти. За це він перерахував постачальнику майже 1,5 млн грн включно з ПДВ.

При цьому підозрюваний достеменно знав, що з березня 2020 року зміни до Податкового кодексу України передбачали, що при придбанні товарів для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 замовник звільняється від оподаткування. Товариству було безпідставно перераховано 245 тис грн податку на додану вартість, а громаді завдано збитків на цю суму.

Досудове розслідування здійснює Головне управління Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Закарпатської обласної прокуратури