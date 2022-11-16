У зловживанні службовим становищем на мільйон гривень під час будівництва медамбулаторії в Ізмаїльському районі підозрюють інженера технагляду

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру інженеру технічного нагляду – депутату однієї з сільських рад Одещини за фактом зловживання службовим становищем при будівництві амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Ізмаїльського району та підроблення офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

З’ясовано, що директор підприємства-підрядника, яке у 2020 році здобуло перемогу у відкритих торгах та взяло на себе зобов’язання виконати будівництво амбулаторії, впродовж кількох місяців вносив до актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про їх вартість завідомо неправдиві відомості. Зокрема, підрядник включив до вказаних актів види робіт, які фактично не проводились, та витрати на матеріали, які не використовувались, тим самим в рази завищуючи їх обсяг.

В свою чергу, інженер технагляду по об’єкту будівництва, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних підрядником робіт, сприяв йому, завіряючи сфальсифіковані документи, що завдало збитків державі на мільйон гривень.

Директору підприємства-підрядника раніше повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Слідство триває.

Наразі вирішується питання щодо обрання інженеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, в рамках зазначеного кримінального провадження правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення інших причетних до скоєного злочину осіб та відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури