У зловживаннях з мільйонними збитками підозрюють п’ятьох митників

Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру п’ятьом інспекторам митного посту однієї з митниць Державної митної служби України. Їм інкриміновано зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, інспектори митного посту однієї з митниць протягом 2018-2020 років, діючи в інтересах підприємства, яке мало на меті ухилення від сплати обов’язкових митних та податкових платежів, здійснювали розмитнення вживаних великогабаритних транспортних засобів з Євросоюзу за товаросупровідними документами, які містили завідомо неправдиві відомості щодо вартості, дати виробництва, номенклатури, походження товарів.

Це призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів у розмірі понад 3,5 мільйонів гривень.

На теперішній час тривають обшуки за місцем роботи підозрюваних. Вирішується питання про їх відсторонення від виконання посадових обов’язків та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу СБУ в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора