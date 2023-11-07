У зловживаннях зі збитками ₴1,5 млн. підозрюють ексзаступника гендиректора державного ГЗК

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора колишньому заступнику генерального директора гірничо-збагачувального комбінату повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у березні 2021 року ексзаступник гендиректора ГЗК, який належить державі, діючи в інтересах приватного товариства, уклав з ним договір на поставку продукції за цінами, що значно перевищують ринкові. При цьому він достовірно знав, що раніше був укладений договір з державним підприємством на поставку цієї ж товарної продукції за ринковими цінами.

Такі дії підозрюваного призвели до завдання державі майже 1,5 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу УСБУ в Кіровоградській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора