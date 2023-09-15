У «зливі» спецслужбам РФ інформації про військову та оперативну обстановку в Миколаєві та області підозрюють блогера

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури відомому проросійському журналісту та блогеру заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч.2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний – мешканець Сумської області, який з 2014 року перебуває на території рф. Він був зв’язковим між колишнім керівником Миколаївської окружної прокуратури, якого засуджено до довічного ув’язнення, та російськими спецслужбами.

Розвіддані проросійський блогер отримував від експрокурора через Телеграм-канал. Потім передавав їх своєму безпосередньому куратору.

Підозрюваний передавав спецслужбам рф важливу оперативно-службову інформацію, зокрема, добові паролі на блокпостах на території області, відомості про військовополонених зс рф, місця їх утримання та дані про загиблих військовослужбовців ЗСУ. Також результати та наслідки обстрілів військових і цивільних об’єктів на території Миколаєва та Миколаївської області.

Наразі він перебуває на території рф.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бут піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора