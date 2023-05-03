У Золотоноші судитимуть шахрайку, яка заволоділа бюджетними коштами на суму понад 21 тисяча гривень

За процесуального керівництва прокурорів Золотоніської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевої жительки, яка заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство) (ч. 1 ст. 190 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Черкаської обласної прокуратури

За даними слідства, 41-річна жителька міста Золотоноша внесла до офіційних документів завідомо неправдиві дані щодо майнового стану особи та подала їх до управління соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради, внаслідок таких протиправних дій з державного бюджету неправомірно виплачено понад 21 тисячу гривень.

Санкція указаної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

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