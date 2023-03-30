У Золотоноші судитимуть шахрайку, яка заволоділа бюджетними коштами

За процесуального керівництва прокурорів Золотоніської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо місцевої жительки, яка заволоділа чужим майном шляхом обману (ч.1 ст.190 КК України).

За даними слідства 33-річна жителька міста Золотоноша під час подачі офіційних документів до управління соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради умисно не вказала відомості щодо наявності майна, приховавши свій матеріальний стан, внаслідок чого безпідставно заволоділа коштами з державного бюджету на суму майже 68 тисяч гривень.

Санкція указаної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури