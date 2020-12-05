У зруйнованій будівлі на Донеччині виявлено схрон з гранатометами, тротиловими шашками, гранатами та набоями

Учора, реалізуючи інформацію оперативно-розшукового підрозділу Донецького прикордонного загону, спільна міжвідомча група у складі прикордонників та співробітників СБУ виявила небезпечний схрон зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

Під час огляду однієї із зруйнованих будівель фермерського господарства на околиці населеного пункту Пільне, що на Донеччині, правоохоронці виявили замаскований тайник з боєприпасами. Задля безпеки місцевих мешканців прилеглі території одразу було взято під охорону.

Сьогодні, в ході огляду місця знахідки, піротехнічна група ДСНС вилучила для утилізації 3 гранатомети, 12 бойових гранат, тротилові шашки, порохові заряди, 480 набоїв різних калібрів та інші вибухонебезпечні предмети.

За даним фактом до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Наразі тривають заходи по встановленню причетних до кримінального правопорушення осіб.

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ДПСУ