У звільненому від окупантів Ізюмі затримано двох зрадниць, які добровільно співпрацювали з представниками російського агресора

За процесуального керівництва обласної прокуратури 14 вересня у деокупованому м. Ізюм викрито та затримано 23-річну експоліціянтку та 48-річну колишню податківицю за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, що у липні цього року за процесуального керівництва обласної прокуратури 23-річній експоліціянтці було заочно повідомлено про підозру.

Зрадниця вступила до лав так званої «Народної міліції» у м. Ізюм. Крім того, експоліціянтка вказувала військовослужбовцям РФ на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель у місті.

48-річна колишня податківиця з м. Ізюм також активно співпрацювала з представниками РФ. Жінка обійняла посаду в псевдоадміністрації та виконувала обов’язки зі здійснення підбору кадрів та оформлення місцевих як працівників комунальних і інших служб. Також зрадниця виявляла патріотично налаштованих громадян України, які перебували на тимчасово окупованій території Харківської області, з метою створення недопущення їхній протидії для утвердження влади РФ на території України. Наразі їй повідомлено про підозру.

Прокурорами обласної прокуратури подано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура