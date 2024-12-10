У Звягелі поліцейські затримали причетного до замаху на вбивство жінки

Повідомлення про поранення жінки на одній із вулиць міста надійшло до поліції зранку 7 грудня. На місце події прибули працівники поліції охорони та слідчо-оперативна група Звягельського райвідділу.

Поліцейські попередньо з’ясували, що цього дня між нетверезим 39-річним місцевим жителем та його 34-річною співмешканкою виник конфлікт. Під час з’ясування стосунків просто на вулиці чоловік ножем поранив жінку.

Її було доставлено до реанімаційного відділення лікарні у тяжкому стані.

Поліцейські задокументували обставини події та вилучили речові докази.

Слідчі затримали чоловіка у процесуальному порядку. Нині йому оголошено про підозру у вчиненні замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України). 9 грудня судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Звягельська окружна прокуратура.

За чинним законодавством причетному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Звягельський районний відділ поліції