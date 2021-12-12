Убегали от полиции и снимали видео для соцсетей: детали ДТП, устроенного юными подонками в Луцке

Несовершеннолетний водитель автомобиля, который наехал сегодня на пешеходов в Луцке, убегал от патрульных, которые останавливали его из-за нарушения ПДД.

Побег от полицейских несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и даже успевали публиковать в соцсетях, сообщил в воскресенье первый заместитель главы Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий, пишет УНН.

«Опять несовершеннолетние нарушители за рулем. На этот раз на Волыни», — отметил Билощицкий, которого цитирует пресс-служба МВД в Facebook.

Он отметил, что речь идет о ДТП, которое произошло в Луцке сегодня днем. Патрульные заметили автомобиль Renault Megane, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, которая разделяет транспортные потоки противоположных направлений, чем нарушил ПДД. Водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал убегать. «Игнорирование требований об остановке, грубое нарушение ПДД, создание опасности для других участников дорожного движения. Такие не совсем детские игры…» — заметил Билошицкий.

«Кроме этого, побег от патрульных полицейских несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и даже успевали публиковать в соцсетях», — рассказал топ-чиновник патрульной полиции.

«После того, как автомобиль направился на проспект Соборности, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе», — отметил Белошицкий, уточнив информацию о пострадавших.

А за несколько метров, по данным правоохранителя, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и совершил столкновение с деревом, электроопорой и дорожным знаком.

«Трое человек, которым по 15-16 лет, после столкновения пытались скрыться с места происшествия. Однако парня, который был за рулем, сразу задержали на месте происшествия. Остальных двух пассажиров вернули на место происшествия ТОРовцы», — рассказывал Билошицкий.

На место происшествия сразу вызвали медиков, которые госпитализировали травмированных в медицинское учреждение. Среди травмированных — мать и пятилетний сын.

«Конечно, за свои действия парень будет нести ответственность», — отметил первый заместитель главы Департамента патрульной полиции НПУ.

«Но тут другой вопрос: как он попал за руль автомобиля? И чтобы мы здесь не говорили, какие бы меры и профилактику не вели, но воспитание и чувство ответственности развивается с детства и именно старшим поколением — родителями, воспитателями, родственниками… А другой вопрос — вседозволенность. Очень часто родители, не то, что запрещают, а еще и побуждают детей к нарушениям. Например: дают машину, чтобы поехали в магазин, на мойку. А потом, когда ребенок понимает, что такое поведение разрешено — родителей уже никто даже не спрашивает…» — заметил Билошицкий.