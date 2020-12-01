Убийца, находясь за решеткой, организовывал исчезновение фур с тоннами товара

В Украине в последнее время все чаще различного рода преступления совершаются из мест лишения свободы. Заключенные почти бесконтрольно пользуются мобильным телефоном и интернетом прямо из своих камер.

Сегодня никого не удивишь тем фактом, что известная мошенническая схема «ваш родственник попал в полицию», когда псевдоследователь вымогает взятку за закрытие дела против вашего сына или дочки, на самом деле мирно спящих в соседних комнатах, как правило, разрабатывается в колониях.

Заключенные устраивают в своих камерах настоящие call-центры. Были случаи, когда к этой известной мошеннической схеме даже подключали тюремных пародистов, умеющих имитировать голоса стариков или подростков.

Тюремные аферисты продолжают выдумывать все новые мошеннические схемы: продажа несуществующего товара, взлом банковских карточек и прочее. Но такого, чтобы по команде заключенного бесследно исчезали многотонные фуры с товаром, в полицейской практике еще не было.

«Я лично звонил водителю, который перевозил наш груз. Тот спокойно отвечает: была поломка»

Среди пострадавших от действий банды аферистов, возглавляемой мужчиной, осужденным на 13 лет лишения свободы за убийство, были несколько крупнейших предприятий Украины. Представители потерпевшей стороны говорят, что они и представить себе не могли, что имеют дело с мошенниками высшего разряда, когда договаривались с «некими солидными фирмами» о перевозке своей продукции.

— Да мы много раз пользовались услугами этой логистической компании, — признался «ФАКТАМ» руководитель службы безопасности одного из крупных предприятий Днепра, попросивший не разглашать название его фирмы. — В интернете существуют специализированные группы, где «тусуются» перевозчики, логисты, производители какой-либо продукции. Например, у нас есть заказ из Днепра доставить в Черновцы фуру с алкогольной продукцией. Заходим в группу, оставляем свое объявление, где указываем наши условия, сколько готовы заплатить. Как правило, почти сразу же появляется несколько ответных предложений. Выбираем более выгодное для нас. Преимущество — тем компаниям, с которыми уже сотрудничали, о которых можно почитать отзывы в интернете.

Так было и на этот раз. Представители логистической компании, вызвавшиеся доставить наш груз по назначению, нам был знаком, поэтому мы не устраивали долгих проверок. Они приехали на своем КамАЗе, мы переписали их номера, загрузили автомобиль своей продукцией — и все. Через двое суток ожидали фуру с алкоголем в Черновцах.

Но проходят уже третьи сутки, а товар все еще не доставлен. Я лично звоню водителю, который перевозит наш груз. Тот спокойно отвечает: была поломка. Но он вроде бы уже в пару часах езды от места назначения. Неприятно, однако всякое бывает. В следующий раз, думаю, будем иметь в виду, что у этого перевозчика могут быть проблемы такого характера.

Товар до места так и не доехал. Фура с нашей алкогольной продукцией словно в воздухе растворилась. Телефон водителя не отвечал. Так как логистическая фирма нам была знакома, мы и раньше пользовались их услугами, я позвонил их директору, и тут выясняется, что у них ничего не известно о нашем заказе. Говорят, свою фуру на наш завод они точно не отправляли. Как же так? Я сам проверял документы, которые нам предоставил водитель!

Только два месяца спустя мы обнаружили пропавшую фуру — в Тернопольской области, на территории заброшенного завода. Водителя так и не нашли.

Там же, кстати, стояла еще одна полуразобранная фура. Я начал узнавать, звонить знакомым на другие предприятия, и выяснилось, что у наших коллег — производителей, тоже в последнее время начали массово пропадать многотонные фуры с грузами. Время от времени машины находили в лесу на полдороги либо на территории заброшенных объектов. Убытки от пропаж составляли сотни тысяч, а то и миллионы гривен.

«На организатора банды было открыто несколько счетов, покупались квартиры»

Как выяснилось, в Украине около года работали мошенники, которые подделывали документы известных логистических компаний и воровали грузы целыми фурами. На днях полицейским удалось пресечь деятельность группы аферистов, которой руководил уроженец одной из бывших союзных республик, отбывающий сегодня 13-летний срок в колонии в Винницкой области.

— Этот заключенный совершил убийство на территории Крыма, — рассказал «ФАКТАМ» заместитель начальника управления стратегических расследований Тернопольской области, Департамента стратегических расследований МВД Украины. Дмитрий Ризнык. — Мужчина был склонен к нарушению тюремного режима, поэтому его содержали в отдельной камере. Это сыграло ему на руку.

Ни для кого не секрет, что заключенным, несмотря на запреты, удается звонить по мобильному телефону. Когда наши сотрудники проводили обыск в камере главаря банды аферистов, то нашли три мобильных телефона, зашитых в матрац.

Организатор этой преступной группы собрал банду по всей Украине. В эту ОПГ входило до десяти человек. Злоумышленники подделывали документы известных логистических фирм, регистрировались в группах перевозчиков и предлагали свои услуги. Их интересовал только дорогой товар: спиртное, сигареты, удобрения. Они никогда не взялись бы, скажем, за перевозку яблок или чего-то подобного.

Все члены преступной группы — ранее судимые. Но все они были хорошими психологами и умели входить в доверие к своим жертвам. Абсолютно все документы, включая водительские удостоверения, у них были поддельными. Для каждой «сделки» злоумышленники использовали одну фуру, после чего от нее избавлялись.

— Видимо, хороший должен быть навар от украденного груза, раз они бросали машины сразу же после удачно проведенной операции.

— Аферисты покупали не новые КамАЗы. Старались брать их подешевле, с большим пробегом, с рук. Чаще всего перегружали товар из «засвеченных» грузовиков в другие. После чего эта фура либо пряталась на территории заброшенных предприятий, либо разбиралась на запчасти и перепродавалась.

— Как распределялась прибыль? Как свою долю получал руководитель банды?

— У организатора на свободе было своей доверенное лицо — вроде финансового директора. Этот человек постоянно поддерживал связь с руководителем преступной группы и получал инструкции, куда перенаправлять деньги. После каждой сделки все участники получали гонорары. Часть денег отправлялась на покупку новых фур, подделку документов. Также доверенное лицо открывало новые счета для организатора ОПГ, и туда перечислялись деньги. Кроме того, покупались квартиры для некоторых участников преступной схемы.

За злоумышленниками следили почти год. Была собрана хорошая доказательная база. Всех их задержали одновременно в разных городах Украины. На сегодняшний день арестовано семеро членов преступной группы, еще девятерым объявлено о подозрении.

От действий данной преступной группы пострадало несколько известных в Украине предприятий. Ущерб составляет десятки миллионов гривен. // Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»