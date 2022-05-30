Убив співмешканку за 300 грн. – жителя Житомирщині засудили до 8 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Коростишівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років.

Прокурорами у суді доведено, що тяжкий злочин проти життя у липні 2020 року скоїв 31-річний житель на той час Черняхівського району.

Напередодні він без дозволу зняв з банківської зарплатної картки своєї співмешканки 300 грн та витратив їх на власний розсуд. Коли ж жінка почала з’ясовувати, чому він самовільно розпорядився її зарплатою, він розлютився та ножем заподіяв їй смертельних поранень, від яких потерпіла наступного дня померла у лікарні.

Під час досудового слідства фігурант справи порушив умови дотримання запобіжного заходу у виді домашнього арешту та тривалий час перебував у розшуку, після чого був затриманий та поміщений під варту.

Свою вину зловмисник не визнав, однак суд, на підставі зібраних доказів, враховуючи свідчення родичів щодо скоєння ним і раніше фізичного насильства над співмешканкою, призначив реальне покарання.

Наразі, до набрання вироком законної сили, засуджений перебуває під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури