Убивство пенсіонера та замах на життя двох дівчат: прокуратура відстояла в апеляції вищу міру покарання

За наполегливою і принциповою позицією Кіровоградської обласної прокуратури Кропивницький апеляційний суд залишив без змін вирок суду у вигляді довічного позбавлення волі для 27-річного чоловіка, який у стані наркотичного сп’яніння вчинив в обласному центрі вбивство пенсіонера та замах на вбивство двох жінок (ч. 2 ст. 115 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15 п.п. 1, 13 ч. 2 ст. 115, п.п. 4, 7, 13 ч. 2 ст. 115).

Як повідомлялося раніше, у червні 2019 року, пізно ввечері, обвинувачений, перебуваючи під дією наркотичних засобів, напав на молоду жінку – душив потерпілу допоки остання не втратила свідомість та, думаючи що жертва мертва, залишив місце скоєння злочину.

Наступного дня чоловік намагався задушити 19-річну дівчину поблизу Новомиколаївського пляжу. Проте, йому завадили знайомі потерпілої, які почули крики про допомогу. З місця злочину йому вдалося втекти. Під ранок, дорогою вздовж набережної Інгулу, зустрів пенсіонера-рибака й проявляючи агресію, посилену станом наркотичного сп’яніння та попередніми невдалими спробами вбивства, побив останнього після чого наніс йому не менше 13 ударів колюче-ріжучим предметом. Потерпілий загинув на місці події.

Кіровський районний суд, дослідивши усі обставини та докази по справі, погодився з позицією прокуратури та призначив обвинуваченому найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу. Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Кропивницького апеляційного суду, прийнявши до уваги доводи прокурора і незаперечні докази вини обвинуваченого, апеляційну скаргу захисника залишила без задоволення, а вирок Кіровського районного суду — без змін.

Прокуратура вважає вирок суду законним та справедливим.

Зазначимо, що засуджений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та лише наприкінці 2018 року був умовно-достроково звільнений з місць позбавлення волі.

Кіровоградська обласна прокуратура