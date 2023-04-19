Убийства прохожих, таксистов и соседей. Вернувшиеся с войны российские оккупанты продолжают «воевать» в тылу

Вернувшийся с украинского фронта вагнеровец Георгий Сиукаев задержан по подозрению в убийстве 38-летнего Сослана Валиева (мужчина в кепке на фото, найденном «МО» в соцсетях). Валиев скончался от ножевых ранений 17 апреля в Цхинвали. Десятки других военных, вернувшихся из Украины, чинят насилие по всей стране. Жертвами оказываются не только члены их семей, но и случайные прохожие.

Об этом сообщает Telegram-канал Можем объяснить:

В Ростове-на-Дону военный, вернувшийся из Украины, застрелил водителя такси Романа Говасари (мужчина в пальто на фото). Поводом послужили политические высказывания таксиста.

📍Вагнеровец ранее осужденный за убийство, вернулся с войны в отпуск и зарезал 85-летнюю соседку Юлию Буйских (женщина в черном на фото). Как позже установили журналисты, он был знаком с женщиной с детства и ночевал у нее в студенческие годы.

📍В Петрозаводске вернувшийся с войны 49-летний военный застрелил свою жену Викторию Якимову (женщина с собакой на фото) по неизвестной причине.

📍23-летний военный, вернувшийся с войны домой в Костромскую область, устроил пожар в ночном клубе, выстрелив из охотничьей ракетницы. 13 человек сгорели заживо.

Свежая судебная статистика подтверждает, что война в Украине напрямую влияет на уровень насилия в России. За 2022 год число преступлений с использованием оружия в РФ увеличилось на 30%, а количество убийств выросло впервые за 20 лет. По данным «Верстки», с начала войны в Украине 42 человека также были осуждены за хранение оружия и взрывчатки, привезенных из Украины.