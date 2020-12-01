Убытки на миллионы гривень: таможенники остановили попытку контрабанды топлива под Киевом (видео)

Правоохранители остановили попытку контрабанды топлива на таможенном посте «Столичный» Киевской таможни Гостаможслужбы.

Об этом в Facebook сообщил директор департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Игорь Резник.

Согласно представленным таможенникам документам, в цистернах от 25 до 30 т объема перевозили антикоррозийное масло из одной из прибалтийских стран. Однако служащие усомнились в правдивости кода и инициировали отбор проб товара.

Код товара, определенный исследованием лаборатории, требовал уплаты акцизного налога. То есть, предприятие пыталось ввести топливо по коду «масла», чтобы не платить акцизный налог.

В комментарии журналистам Резник уточнил, что в зоне контроля Киевской таможни сейчас находится 15 автомобилей с данными партиями груза.

«Согласно выводам, недобор таможенных платежей может составлять примерно 200 тысяч гривен с каждой партии товара. Это на сегодня около 3 миллионов гривень», – сказал служащий.

При этом он отметил, что за 5 месяцев предприятием ЧП АЗС, которое и пыталось избежать налога, было оформлено около 160 партий товара.

«Это примерно 32 миллиона гривен недобора в государственный бюджет», – отметил Резник.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о составлении по факту нарушения соответствующего протокола.

«Мной как директором департамента было направлено в специализированную Таможенную лабораторию Государственной таможенной службы для оказания методологической помощи по борьбе с таможенными правонарушениями. Будут составляться протоколы о нарушении таможенных правил, виновные будут привлечены к ответственности», – уточнил Резник в комментарии журналистам.

УНИАН