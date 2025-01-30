Убив підпалив та закопав знайому – мешканець Чутового на полтавщині отримав 10 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Диканської окружної прокуратури мешканця селища Чутове визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

У суді прокурор довів, що в липні 2024 року за місцем свого проживання чоловік вживав алкоголь зі знайомою та через ревнощі побив жінку. Унаслідок спричинених тілесних ушкоджень потерпіла померла. З метою приховування злочину господар оселі покликав на допомогу знайомого – неодноразово судимого місцевого жителя.

Чоловіки поклали вбиту на підковдру і в автомобілі вивезли у Богодухівський район Харківської області. У лісосмузі за допомогою знайомого обвинувачений викопав яму, поклав тіло, облив його бензином, підпалив і закопав, прикривши місце поховання гілками.

За скоєне чоловіка позбавили волі на 10 років. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Обвинувальний акт стосовно знайомого, якому інкримінують приховування злочину (ч. 1 ст. 396 КК України), направлено до суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури